Die Ramser Stumpfwaldhexen feiern am Donnerstag Altweiberfasching. Aufgrund von Corona sind sie jedoch anders als gewohnt nicht in einer großen Gruppe unterwegs und halten Autos an. Das gaben die Stumpfwaldhexen auf ihrer Homepage bekannt. Stattdessen verkaufen sie Kuchen und Suppe an einem Stand in Ramsen und laufen in kleinen Gruppen durch die Straßen. Das zweite Jahr in Folge fällt Fasching in der Westpfalz fast komplett aus. Umzüge und Veranstaltungen mit großen Personengruppen wurden aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt.