Wohnhaus im Donnersbergkreis nach Brand unbewohnbar

Großeinsatz für die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag in Ramsen im Donnersbergkreis: Dort hat der Brand in einem Carport einen hohen Schaden angerichtet.

Nach Angaben der Polizei ist das Feuer gegen 2 Uhr in der Nacht in einem Carport in Ramsen ausgebrochen. Von dort hatten die Flammen auf zwei Einfamilienhäuser übergegriffen. Der Balkon eines der Häuser brannte ab. Auch ein Fahrzeug, das in dem Carport stand, brannte völlig aus.

Drei Bewohner in Ramsen leicht verletzt

Drei Bewohner der beiden Häuser wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf rund 140.000 Euro. Eines der Wohnhäuser ist nach Angaben der Polizei nicht mehr bewohnbar.

Kriminalpolizei Worms ermittelt

Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers führt die Kriminalpolizei in Worms. Zeugen, die HInweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Entweder per Telefon unter 06241/852-0 oder per Mail unter kiworms@polizei.rlp.de