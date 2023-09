Direkt neben dem Werk in Kirchheimbolanden hat das weltweite Entwicklungszentrum des Automobilzulieferers BorgWarner seinen Sitz. Mehr als 300 Menschen arbeiten dort an Produkten.

Ihre Herausforderung: Heute schon zu wissen, was in fünf Jahren gefragt ist. Ralf Christmann, Direktor Engineering, berichtet, an was im Entwicklungszentrum in Kirchheimbolanden gearbeitet wird.