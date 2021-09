per Mail teilen

Das Großprojekt „Pendler-Radroute Bachbahn“ in der Westpfalz nimmt Formen an. Zwischen Kaiserslautern und Otterbach wird heute der erste Streckenabschnitt des neuen Fahrradwegs eröffnet: Der sogenannte "Lautertal-Radweg" war seit April auf einer Länge von mehr als einem Kilometer frisch asphaltiert worden. Insgesamt soll der Radweg acht Kilometer lang werden. An der Strecke sollen auch Lademöglichkeiten für E-Bikes entstehen.