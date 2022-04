Am Ohmbachsee bei Schönenberg-Kübelberg wird am Donnerstag die neue Radstrecke „Pfälzer Seentour“ eröffnet. Nach Angaben der Lokalen Aktionsgruppe Westrich-Glantal, kurz LAG, ist die Strecke rund 62 Kilometer lang und als Rundweg angelegt, der an vielen Seen in der Region vorbeiführt. Darunter der Silbersee in Landstuhl oder der Angelweiher in Bruchmühlbach. Der Bau des Radweges habe knapp zwei Jahre gedauert und rund 80.000 Euro gekostet. Projekte der LAG werden durch EU-Gelder gefördert.