Radmuttern von Fahrzeug abmontiert

Großes Glück hatte nach Einschätzung der Polizei eine junge Autofahrerin in Heltersberg. Die Frau sei am Donnerstagmorgen nach Waldfischbach-Burgalben gefahren- zuvor hätten noch unbekannte Täter an ihrem Fahrzeug sämtliche Radschrauben abmontiert. Dennoch sei die Autofahrerin an ihrem Ziel angekommen, ohne dass sich ein Reifen gelöst habe. Ein aufmerksamer Passant habe die Frau dann auf die fehlenden Radmuttern hingewiesen. Die Polizei bittet um Hinweise darauf, wer sich an dem Fahrzeug in Heltersberg zu schaffen gemacht hat.