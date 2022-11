Pferdemarkt in Quirnbach hat begonnen

per Mail teilen

Zwei Jahre hat er coronabedingt Pause gemacht - heute kann der Pferdemarkt in Quirnbach im Kreis Kusel wieder stattfinden.

Schon am Morgen hatten sich zahlreiche Besucher in Quirnbach zum Pferdemarkt eingefunden. SWR

Der Pferdemarkt in Quirnbach ist eine der traditionellsten und größten Veranstaltungen in der Westpfalz. Es gibt ihn seit 140 Jahren - die Gemeinde rechnete in diesem Jahr mit bis zu 15.000 Besuchern.

Im Mittelpunkt stand die Schau verschiedener Pferde- und Ponyrassen. Die Tiere wurden auch prämiert. Drumherum waren ein großer Krämermarkt und ein Festzelt aufgebaut.

Traditionell werden auf dem Pferdemarkt in Quirnbach im Kreis Kusel Pferde prämiert. SWR

Straßen gesperrt - öffentliche Verkehrsmittel zum Pferdemarkt

Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Abfahrt Glan-Münchweiler auf der A62 derzeit gesperrt ist. Wer mit dem Auto anreisen will, sollte in Hütschenhausen oder Konken abfahren. In Quirnbach selbst sind wegen des Pferdemarktes ebenfalls einige Straßen gesperrt. Auch eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist möglich.

Es werden Sonderbusse eingesetzt, sie pendeln alle 30 Minuten zwischen dem Bahnhof Glan-Münchweiler und Quirnbach. Der Zweckverband bietet zusätzliche Zugverbindungen nach Glan-Münchweiler an. Außerdem fahren alle zwei Stunden Busse zu den umliegenden Ortschaften.