In der Südwestpfalz sollen die Bach-Quellen des Pfälzerwaldes gerettet werden. Das hat die Daniel-Theysohn-Stiftung bekanntgegeben, die das Projekt in Angriff nimmt. Nach und nach soll das Wasser von verkümmerten und verbauten Quellen wieder an die Oberfläche gelegt werden. Gewässerökologe Holger Schindler leitet das Projekt.