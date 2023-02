Unfall bei Queidersbach - Frau eingeklemmt

per Mail teilen

Bei einem Unfall bei Queidersbach im Kreis Kaiserslautern ist eine Frau verletzt worden. Sie musste aus ihrem Auto herausgeschnitten werden.

Wie die Polizei mitteilt, war die 23-Jährige am Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen auf der Landstraße zwischen Queidersbach und dem Gelterswoog von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau habe in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Frau kommt nach Unfall bei Queidersbach ins Krankenhaus

Daraufhin sei das Fahrzeug mehrfach links und rechts der Fahrbahn in den Grünstreifen geraten und schließlich zwischen zwei Bäumen gelandet. Die 23-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro.