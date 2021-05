per Mail teilen

Die Landstraße 472 bei Queidersbach wird am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben. Wie der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mitteilt, wurden die Sanierungsarbeiten auf der rund zweieinhalb Kilometer langen Strecke nach 20 Monaten abgeschlossen. Die Straße erhielt eine neue Asphaltdecke. Außerdem wurden die Kurvenbereiche verbreitert. Da es an der Kreuzung zwischen der L 472 und der Kreisstraße öfter zu Unfällen gekommen war, wurde dort ein Verkehrskreisel angelegt. Die Gesamtkosten für den Ausbau betragen mehr als fünfeinhalb Millionen Euro. Davon tragen der Kreis Südwestpfalz und die Verbandsgemeinde Landstuhl rund eine halbe Million, den Rest bezahlt das Land.