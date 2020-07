per Mail teilen

In Queidersbach im Landkreis Kaiserslautern ist ein Auto nach einem Unfall in einem Garten gelandet. Nach Angaben der Polizei kollidierte der Fahrer wohl seitlich mit einem anderen Auto und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchbrach einen Zaun und landete im Garten eines Wohnhauses. Der Unfallhergang sei noch nicht geklärt, weil beide Autofahrer widersprüchliche Angaben gemacht hätten. Die beiden Männer seien noch vor Ort auf Alkohol getestet worden, jedoch fielen die Tests negativ aus. Beide Autos wurden laut Polizei sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.