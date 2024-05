Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Dienstag, 14. Mai

++ Stadtrat Kaiserslautern: Erneut kein explizites Cannabis-Verbot auf Maikerwe ++

10:45 Uhr

Der Stadtrat Kaiserslautern hat sich gestern erneut gegen ein explizites Cannabis-Verbot auf der Lautrer Mai-Kerwe ausgesprochen. Schon im April hatte das Gremium entschieden, dass Cannabis auf Volksfesten wie der Kerwe nicht ausdrücklich verboten werden sollte. Nachdem der erste Antrag der Verwaltung für ein solches Cannabis-Verbot auf Volksfesten im April keine Mehrheit im Stadtrat fand, gab es jetzt einen neuen Entwurf. Und zwar von der CDU und im Speziellen nur für die Maikerwe, nicht für alle Volksfeste. In dem Antrag hieß es, dass die Kerwe in Kaiserslautern ein Familienfest sei und die Stadt die Verantwortung ernstnehmen müsse, Kinder und Jugendliche zu schützen. Grundsätzlich darf aber ohnehin in der Nähe von Kindern und Jugendlichen kein Cannabis geraucht werden. Aus den Reihen der SPD, der Grünen und der Linken hagelte es auch dieses Mal lautstarke Kritik für das geforderte explizite Cannabis-Verbot. Es würde die Konsumenten denunzieren und kriminalisieren, obwohl Cannabis per Bundesgesetz nun erlaubt sei. Am Ende der hitzigen Diskussionen stimmten 24 Stadtratsmitglieder gegen ein solches Cannabis-Verbot auf der Mai-Kerwe, 22 stimmten dieses Mal dafür. Eine deutlich knappere Entscheidung als im April.

++ Sperrung der Riedbahn hat Auswirkungen auf Westen der Pfalz ++

8:30 Uhr

Die fünfmonatige Sperrung der Riedbahn-Strecke in Südhessen ab Mitte Juli hat erhebliche Auswirkungen auf Bahnlinien in der Westpfalz. Das geht aus dem Verkehrskonzept hervor, dass die Deutsche Bahn vorgestellt hat. Die Bahn leitet Güterzüge großräumig um. Ein Teil fährt von Mannheim durch die Westpfalz und das Saarland, also über Kaiserslautern, Saarbrücken und Trier nach Koblenz. Andere Frachtzüge nehmen ab Hochspeyer die Alsenztal-Strecke über Rockenhausen nach Bad Kreuznach. Um den Verkehr bewältigen zu können, wurde die Alsentalbahn im März und April aufwendig saniert. Drei Tunnel bei Winnweiler, Imsweiler und Alsenz müssen allerdings noch vergrößert werden. Deshalb ist die Alsentalbahn bis Mitte Juli nachts ab 21.15 Uhr gesperrt und am kommenden Samstag und Sonntag sogar ganztägig. Als Ersatz fahren Busse.

++ Einige Ortsbürgermeister aus dem Westen der Pfalz treten doch bei Wahl wieder an ++

8:15 Uhr

++ Public Viewing zum Pokalfinale auf dem Stiftsplatz Kaiserslautern ++

7:30 Uhr

++ Fehrbachtunnel bei Pirmasens wieder gesperrt ++

6:30 Uhr

Der Fehrbachtunnel an der B10 bei Pirmasens wird diese Woche zwei Nächte lang gesperrt. Es werden Entwässerungsrinnen und Leitungen gereinigt. Die südliche Tunnelröhre von Zweibrücken Richtung Landau wird ab heute 19 Uhr voll gesperrt. Die Tunnelröhre Richtung Norden ist dann am Mittwochabend ab 19 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität werden an beiden Abenden Umleitungen eingerichtet.

Montag, 13. Mai

++ Stadtrat Kaiserslautern stimmt für Preiserhöhung bei Waschmühle und Warmfreibad ++

17:56 Uhr

"Die Eintrittsgelder für die städtischen Freibäder wurden seit der Saison 2018 nicht mehr erhöht. Insbesondere mit Blick auf die allgemeine Haushaltssituation der Stadt wäre eine Erhöhung angezeigt", hat die Stadt Kaiserslautern vor der Stadtratssitzung am Montag mitgeteilt. Der Stadtrat hat nun einer Preiserhöhung für beide Bäder zugestimmt.

++ Flüchtlinge aus Bitburg zum Teil in AfA Kusel untergekommen ++

17:53 Uhr

Die Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (AfA) in Kusel hat Flüchtlinge aus der AfA Bitburg aufgenommen. Hintergrund ist, dass die Aufnahmeeinrichtung in Bitburg wegen Brandschutzproblemen vorübergehend geschlossen wurde. Die etwa 400 Geflüchteten, die in Bitburg untergebracht waren, wurden nach Angaben der zuständigen Aufsichtsbehörde bereits vergangene Woche auf andere Aufnahmeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz verteilt - darunter Kusel. Wie viele genau nach Kusel kamen, teilte die Behörde nicht mit. Am vergangenen Freitag waren nach Angaben der Kreisverwaltung Kusel 531 Menschen in der Afa Kusel untergebracht. Seit Mitte April sind die Belegzahlen in der AfA Kusel rückläufig.

++ Staatsanwaltschaft Zweibrücken klagt Rechtsextremen an ++

15:43 Uhr

++ Männer mit Schreckschusswaffe lösen Polizeieinsatz aus ++

13:45 Uhr

In Dellfeld im Kreis Südwestpfalz haben mehrere Männer mit einer Schreckschusswaffe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist die neunköpfige Gruppe beim dortigen Scheunenfest aufgetaucht. Zwei der Männer waren laut Polizei mit Sturmhauben maskiert. Was die Männer in dieser Aufmachung vorhatten, ist bisher unklar. Sie sollen sich kurz auf dem Festgelände aufgehalten haben und seien dann wieder verschwunden. Das Scheunenfest war zu der Zeit schon vorbei und nur noch wenige Leute noch vor Ort. Die Polizei hat direkt nach dem Vorfall nach den 19 bis 30-Jährigen gefahndet. Bei einer Kontrolle fanden sie dann unter anderem die Schreckschusswaffe, eine Sturmhaube und auch einen Schlagring. Gegen die Männer wird jetzt wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Zweibrücken zu melden.

++ Zimmer und Ehrmann bei DFB-Pokal-Übergabe ++

13:45 Uhr

Das DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen ist zwar erst am Samstag in einer Woche, aber schon heute ist der Pokal in Berlin angekommen. Der aktuelle Pokalsieger RB Leipzig hat nach Angaben des Deutschen Fußballbundes den Pokal an die Stadt Berlin übergeben. Bei dieser Zeremonie waren auch Vertreter beider Final-Vereine dabei. Laut dem FCK sind der ehemalige Torwarttrainer Gerry Ehrmann und Kapitän Jean Zimmer vor Ort. Bis einen Tag vor dem Finale im Olympiastadion wird der Pokal im Roten Haus in Berlin ausgestellt.

++ Eintrittspreise für Freibäder Thema im Stadtrat Kaiserslautern ++

13:15 Uhr

Kostet der Eintritt in die Freibäder in Kaiserslautern bald mehr? Darüber soll der Stadtrat heute abstimmen. Laut Stadt wurden die Eintrittspreise für das Warmfreibad und die Waschmühle seit 2018 nicht mehr erhöht. Mit Blick auf die Haushaltssituation wäre eine Erhöhung ab dieser Saison wichtig, so die Stadt. Dafür hat unter anderem der Sportausschuss Vorschläge gemacht. Zum Beispiel soll es für beide Lauterer Freibäder einheitliche Preise geben. Das Warmfreibad in Kaiserslautern soll am 18. Mai öffnen. Die Waschmühle wird später in die Saison starten, voraussichtlich Anfang Juni.

++ Das sagen die Fans des FCK zum Klassenerhalt ++

12:10 Uhr

Trotz der Niederlage am vorletzten Spieltag gegen Hertha BSC haben die Roten Teufel gestern den Klassenerhalt geschafft. Und zwar mit Schützenhilfe: Denn der direkte Konkurrent Wiesbaden hat sein Spiel ebenfalls verloren und kann deshalb nicht mehr am FCK vorbeiziehen. Vielen Lautrern fällt damit ein Stein vom Herzen.

++ Cannabis Thema im Stadtrat Kaiserslautern ++

11:15 Uhr

Ob auf der Kerwe in Kaiserslautern das Kiffen explizit verboten wird, soll heute nochmal der Stadtrat klären. Vergangenen Monat hatte er entschieden, dass Cannabis auf Volksfesten wie der Maikerwe nicht ausdrücklich verboten wird. Jetzt hat die CDU-Fraktion einen neuen Antrag eingebracht - danach soll auf der Maikerwe Ende des Monats Cannabis explizit verboten werden. In einem entsprechenden Antrag heißt es, das Volksfest sei ein Fest für Familien, Kinder und Jugendliche. Um sie zu schützen, brauche es dort ein Verbot der Droge. Die Stadt als Veranstalter der Maikerwe müsse dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche vor Cannabis geschützt werden. In der Sitzung am Nachmittag soll sich der Stadtrat außerdem mit einem Antrag der Linken-Fraktion befassen. Auch hier geht es um Cannabis - und um die Frage, ob Kaiserslautern Cannabis-Modellkommune werden soll. Konkret geht es darum, ob die Droge künftig kontrolliert an Erwachsene ausgegeben werden darf - und zwar in lizenzierten Geschäften.

++ A8 Anschlussstelle Contwig gesperrt ++

11:15 Uhr

Autofahrer, die auf der A8 in Richtung Pirmasens fahren wollen, müssen ab heute mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Im Bereich der Auf- und Abfahrt Contwig wird eine Verkehrsinsel gebaut. Dafür wird sowohl die Auf- als auch die Abfahrt der Autobahn voll gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 23. Mai dauern. Umleitungen sind eingerichtet.

++ Schon wieder Warnstreik bei Telekom Kaiserslautern ++

9:35 Uhr

++ Streit in Zweibrücken mündet in Schlägerei ++

9:35 Uhr

Ein Streit in Zweibrücken ist am Samstagabend zu einer Schlägerei eskaliert. Nach Angaben der Polizei saßen zwei Männer gegen 21 Uhr auf einer Bank am Busbahnhof, als eine Gruppe von acht Personen an ihnen vorbeilief und es zu einem Streit kam. Der Streit eskalierte und mündete in eine Schlägerei. Dabei ist einer der Männer durch einen Schlag auf den Boden gefallen und wurde dann durch einen Tritt gegen den Brustkorb verletzt. Danach lief die Gruppe Richtung Zweibrücker Fruchtmarkstraße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

++ FCK schafft Klassenerhalt auf dem Sofa ++

6:35 Uhr

++ Schülerparty im Kreis Kusel artet aus ++

6:35 Uhr

In Hinzweiler im Kreis Kusel hat eine Abi-Party für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Nach Angaben der Beamten sind bei der Party Samstagsnacht einige der Schüler außer "Rand und Band" gewesen. Zunächst hatten auf der Abi-Party laut Polizei drei Jugendliche Streit. Der Veranstalter hatte ihnen daraufhin ein Hausverbot gegeben. Weil die drei die Halle aber nicht verlassen wollten, rief er die Polizei. Die sprach dann einen Platzverweis aus. Einer drei wollte sich auch daran nicht halten und beleidigte die Beamten. Aus diesem Grund wurde er mit dem Polizeiauto zu seinen Eltern gefahren. Nur kurz darauf hatte ein anderer Gast einem Jugendlichen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Folge: Eine blutige Lippe und eine Schwellung am Kopf. Etwa eine Stunde später sind bei der Polizei dann gleich mehrere Notrufe eingegangen: Auf der Abi-Party kam es mittlerweile zu einer Schlägerei zwischen zirka zehn Personen. Dabei wurden laut Polizei mehrere Jugendliche verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrfacher Körperverletzung

++ Züge zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach fallen aus ++

6:35 Uhr

Zugreisende, die zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach unterwegs sind, müssen sich ab Montag Alternativen suchen. Die Regionalbahn 65 fällt zwischen dem Hauptbahnhof Kaiserslautern und dem Bahnhof Bad Kreuznach aus. Davon ist unter anderem der Bahnhof in Enkenbach betroffen. Grund für den Ausfall sind Bauarbeiten. Die werden voraussichtlich noch bis zum 14. Juli andauern. Auf der Strecke fahren Ersatzbusse.

