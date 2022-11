Seit Juni läuft am Landgericht Kaiserslautern der Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde von Kusel. Allgemein sei so ein Gerichtsprozess für Angehörige eine extrem stressige Phase, sagt Alexander Jatzko. Er ist Facharzt für Psychotherapie am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern.