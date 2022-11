Im Prozess um die mutmaßlichen Polizistenmorde bei Kusel soll am Landgericht Kaiserslautern Ende November das Urteil fallen. So ein Urteil sei für Angehörige ein wichtiger Moment, ein Abschluss, sagt Alexander Jatzko. Er ist Facharzt für Psychotherapie am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern.