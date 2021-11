Prüfbericht stellt Verwaltung vernichtendes Urteil aus

In einer Sondersitzung des Homburger Stadtrats hat Bürgermeister Forster am Donnerstagabend Teile eines Prüfberichts über die Zustände in der städtischen Verwaltung vorgestellt. Die Prüfer werfen insbesondere der Verwaltungsspitze rund um den damaligen OB Schneidewind Kontrollversagen vor. Demnach seien zwischen 2013 und 2016 unter anderem Verträge mit Stadtratsmitgliedern ohne Genehmigung geschlossen worden. Außerdem seien Kontrollmechanismen im Kassenwesen ausgehebelt und dadurch Vetternwirtschaft und eine Selbstbedienungsmentalität gefördert worden. Schneidewind darf das Oberbürgermeister-Amt wegen seines Umgangs mit städtischen Geldern seit fast zwei Jahren nicht mehr ausüben. Am 28. November stimmen die Homburger Bürger über seine Abwahl ab.