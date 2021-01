per Mail teilen

Im Prozess um eine Messerattacke hat der mutmaßliche Täter am Landgericht Zweibrücken gestanden, seinen Nachbarn niedergestochen zu haben. Mehr wisse er aber nicht mehr.

Die Anklage gegen den mutmaßlichen Angreifer lautet auf Totschlag. Demnach hatte der Mann im vergangenen Sommer seinen Nachbarn in Zweibrücken mit einem 23 cm langen Küchenmesser erstochen. Das Opfer hatte zuvor die Wohnungstür des Angeklagten eingetreten, weil dieser sich lautstark mit seiner Mutter gestritten hatte.

Das Opfer konnte nach der Attacke noch auf die Straße fliehen, brach dort aber zusammen und verblutete. Die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen, denn der Messerstich traf unter anderem ins Herz.

Ist der Angeklagte schuldfähig?

Zum Prozessauftakt sagte der 34-jährige Angeklagte: Er wisse, dass er damals ein Messer in der Hand gehabt habe und dass er zugestochen habe. An alles andere könne er sich aber nicht erinnern. Er habe eine Hirnerkrankung, daher die Erinnerungsprobleme. Auf Nachfragen der Richterin reagierte der Mann mit Weinen und Schreien. Danach hat sein Anwalt die Aussage abgebrochen.

In den kommenden sechs Prozesstagen soll unter anderem ein Gutachter Aussagen zur Verfassung des Angeklagten machen und wie sehr er möglicherweise durch die Hirnerkrankung beeinträchtigt ist.

Zweibrücker entsetzt über tödlichen Angriff

Die Tat hatte in Zweibrücken und Umgebung große Bestürzung ausgelöst. Das 40-jährige Opfer war zweifacher Familienvater und beim DRK in Contwig in der Motorradstaffel aktiv.