per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Pirmasens muss sich am Mittwoch ein Mann verantworten, der einen anderen Mann mit einer Keramikscheibe verletzt haben soll. Laut Staatsanwaltschaft geriet der Angeklagte mit seinem Mitbewohner in Streit. Dabei habe er seinem Opfer mit der Keramikscheibe in den Hals gestochen. Außerdem soll er den Mitbewohner getreten haben.