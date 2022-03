Prozess wegen Brandes mit zwei toten Kindern hat begonnen

Vor zwei Jahren brannte in Pirmasens ein Haus. Dabei wurden zwei Kinder getötet. Am Donnerstagmorgen hat vor dem Amtsgericht in Pirmasens der Prozess gegen den Vermieter des Hauses begonnen.

Zu Prozessbeginn sind die ersten Zeugen angehört worden. Die Verhandlung wurde mehrmals unterbrochen - aus Rücksicht auf die Angehörigen der beiden Mädchen, die infolge des Feuers ums Leben kamen.

Hat Vermieter fahrlässig gehandelt?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauseigentümer fahrlässige Tötung und fahrlässige Brandstiftung in zwei Fällen vor. Wegen des Feuers im November 2020 in Pirmasens waren zwei der sechs Kinder der Familie, die in dem Haus lebte, getötet worden.

Die Feuerwehr hat zwei Mädchen aus den Flammen geholt - für eine Fünfjährige kam aber jede Hilfe zu spät. Ein zweites Mädchen starb einen Tag später im Krankenhaus. Klaus Dieter Walk (privat)

Technischer Defekt war Brandursache

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass dauerhaft brennendes Licht im Flur des Hauses das Feuer ausgelöst hatte. Dadurch, dass das Licht Tag und Nacht gebrannt habe, hätten sich die Stromkontakte im Treppenhaus überhitzt. Die Familie habe den Hauseigentümer vor dem Brand schon mehrfach auf das Problem hingewiesen, dieser habe sich aber nicht um die Reparatur gekümmert.

Kinder starben bei Feuer in Pirmasens an Rauchgasvergiftung

Als das Feuer im November 2020 in dem Haus in Pirmasens ausbrach, befanden sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei Kinder im Obergeschoss, drei im Erdgeschoss. Die Bewohner im Erdgeschoss hätten sich ins Freie retten können, eines der Kinder sei aus dem Fenster des ersten Stocks gesprungen, um sich vor den Flammen zu retten. Für ein fünfjähriges Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch am Brandort. Ihre siebenjährige Schwester starb einen Tag später an schweren Rauchvergiftungen in einem Pirmasenser Krankenhaus.

In Pirmasens hat am Donnerstagmorgen der Prozess gegen den Vermieter eines Hauses begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Rauchmelder nicht ordnungsgemäß installiert zu haben. SWR

Rauchmelder in dem Haus hätten den Tod verhindern können

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vermieter vor, der Brand sei wegen der nicht ordnungsgemäß installierten Rauchmelder zu spät entdeckt worden. Wegen der Flammen und des Rauchs habe es keine Möglichkeit mehr gegeben, die beiden Kinder zu retten.