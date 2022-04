Prozess wegen Angriff mit Babyflaschenwärmer

per Mail teilen

Weil ein Mann einen anderen mit einem Babyflaschenwärmer geschlagen haben soll, muss er sich am Montag vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten. Es geht nach Angaben des Gerichts um gefährliche Körperverletzung. Demnach soll der Angeklagte im vergangenen August im Kreis Südwestpfalz einen anderen Mann attackiert haben - wohl aus Eifersucht. Er habe sein Opfer zunächst in den „Schwitzkasten“ genommen und ihm dann mehrfach mit der Faust und einem Babyflaschenwärmer auf den Kopf geschlagen. Das Opfer wurde durch den Angriff im Gesicht verletzt, unter anderem erlitt der Mann eine Schwellung am Auge.