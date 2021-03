per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Rockenhausen muss sich ein Mann wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in mindestens zehn Fällen Bilder von Kindern in sexuellen Posen verbreitet zu haben. Die Bilder soll er Angeklagte mit seinem Smartphone in einer Chatgruppe eines Messenger-Diensts veröffentlicht haben.