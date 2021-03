per Mail teilen

Ein Mann aus dem Kreis Südwestpfalz muss sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Pirmasens verantworten, weil er unter anderem das Auto seines Vaters gestohlen und verkauft haben soll. Nach Angaben des Gerichts soll er im Haus seines Vaters in Tschechien den Fahrzeugbrief und knapp 40.000 Euro in bar aus einem Tresor gestohlen haben. Er nahm den Wagen mit nach Deutschland, ließ ihn im Kreis Südwestpfalz auf sich umschreiben und verkaufte ihn für mehr als 90.000 Euro.