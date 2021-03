per Mail teilen

Am Amtsgericht Pirmasens müssen sich am Mittwoch zwei Männer verantworten, weil sie sich gegenseitig mit einer Softair-Pistole und einem Messer bedroht haben sollen. Vorausgegangen war nach Angaben des Gerichts ein Streit im Straßenverkehr in der Pirmasenser Innenstadt: Einer der Angeklagten überholte mit seinem Sprinter mehrmals den Wagen des anderen Angeklagten, der dort als Beifahrer saß. Dabei bremste der Sprinter-Fahrer das Auto mehrfach aus. Irgendwann kamen beide zum Stehen. Der Beifahrer stieg aus und zog ein Messer. Der Sprinterfahrer zielte daraufhin mit der Softair-Pistole auf seinen Kontrahenten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei konnte die Situation entschärfen – Verletzte gab es nicht.