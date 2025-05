per Mail teilen

Er soll seine Frau und seinen Sohn mit einem Messer verletzt haben. Deshalb soll ein Mann aus der Südwestpfalz für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das fordert zumindest die Staatsanwaltschaft.

Wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlags sitzt zurzeit ein Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land auf der Anklagebank des Landgerichts Zweibrücken. Er soll laut Anklage versucht haben, seine Frau zu töten, während sie schlief. Dabei soll er mit einem Küchenmesser mehrmals in ihren Hals gestochen haben. Offenbar gab es zuvor einen Familienstreit.

Durch die Verletzungen wurde die Frau im Bereich der Mundwinkel gelähmt. Auch auf den Sohn hatte der Mann eingestochen, als dieser seiner Mutter zur Hilfe kam. Er wurde damals leicht verletzt, ist aber mittlerweile verstorben – allerdings aus anderen Gründen, die nichts mit den Verletzungen zu tun hatten.

Staatsanwaltschaft Zweibrücken fordert sieben Jahre Gefängnis

Jetzt wurden die Plädoyers gehalten. Darin fordert die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft für den zum Tatzeitpunkt 72-jährigen Angeklagten. Es ist nicht der erste Prozess, in dem er sich verantworten muss. Im vergangenen Jahr wurde er wegen desselben Falles verurteilt: Zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren samt Unterbringung in einer Klinik wegen einer psychischen Störung, wie es damals hieß. Doch es gab Rechtsfehler, weshalb der Bundesgerichtshof den Fall zurück ans Landgericht Zweibrücken gegeben hatte.

Familienstreit in der Südwestpfalz wohl eskaliert

Im neu aufgerollten Prozess stellte eine Gutachterin fest, dass der Angeklagte nicht psychisch krank ist. Allerdings körperlich. Während die Staatsanwaltschaft sieben Jahre Haft fordert, hofft die Anwältin des Angeklagten auf fünf Jahre und drei Monate Haft für ihren Mandanten. Er habe zwar die schwere Körperverletzung gegen seine Ehefrau gestanden. Allerdings - so die Anwältin - habe es sich um eine Verzweiflungstat gehandelt. Es gebe bereits seit vielen Jahren einen Familienkonflikt und ihr Mandant habe sich nicht mehr anders zu helfen gewusst.

Angeklagter in Zweibrücken wollte Frau nicht umbringen

Dem Angeklagten sei nicht bewusst gewesen, dass er mit dem Angriff seine Frau hätte töten können. Die Verletzung des Sohnes sei in einem Gerangel ohne Absicht entstanden. Im Anschluss an die Plädoyers äußerte sich der Angeklagte. Eine gute Stunde schilderte er die Situation in seiner Familie aus seiner Sicht.

Der zweite Prozess soll am 27. Mai mit dem Urteil enden.