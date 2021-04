per Mail teilen

Im Kaiserslauterer Gewerbegebiet West protestieren am Freitagabend Tierschützer gegen die Haltung von Masthühnern. Die Protestaktion ist Teil der bundesweiten Kampagne „42 Tage bis zum Tod“, die von der Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch organisiert wird. Damit soll 42 Tage lang darauf aufmerksam gemacht werden, wie schlecht Masthühner in Deutschland aus Sicht der Organisation gehalten werden – unter anderem mit Kundgebungen, Mahnwachen und Online-Aktionen. 42 Tage würden der typischen Lebensdauer eines Masthuhns entsprechen, so die Organisation.