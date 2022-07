Protest gegen Windkraftanlagen im Pfälzerwald

Windräder im Pfälzerwald? Dagegen haben am Sonntagnachmittag etwa 450 Menschen in Clausen demonstriert. Sie kritisieren die Pläne der Landesregierung, Windkraft im Pfälzerwald voranzutreiben.

Die Kundgebung wurde von der Initiative "Pro Pfälzerwald" ins Leben gerufen und prominent unterstützt: Unter anderem waren der CDU-Fraktionsvorsitzende, Christian Baldauf, die Landrätin der Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), und der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Joachim Streit, dabei. Schnell wurde klar: Die Landesregierung bekommt Gegenwind.

"Diese einmalige Naturlandschaft muss frei von Windrädern bleiben "

Cornelia Hegele-Raih ist die Vorsitzende der Initiative Pro Pfälzerwald und hat die Kundgebung organisiert. Was man für die Windräder kaputt macht, stehe in keinem Verhältnis, so Hegele-Raih. Der Pfälzerwald sei nämlich ohnehin eine windstille Region, der Nutzen der Windräder sei daher überschaubar. Sie kritisiert die Pläne der Landesregierung heftig. "Wir zeigen jetzt hier einfach mal Präsenz und zeigen, dass es sehr viele Kräfte gibt in der Pfalz, die das einfach nicht wollen!"

Pfeifkonzert für Bernhard Braun von den Grünen

Anders sieht das der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bernhard Braun. Er befürwortet die Pläne der Landesregierung und war ebenfalls auf der Kundgebung als Sprecher vertreten. "Es wird keinen Windrad-Wildwuchs geben, das kann ich versprechen", berichtet Braun. Niemand wolle im Herzen des Pfälzerwalds Windräder bauen. Dennoch müsse nach geeigneten Stellen für Windräder gesucht werden, beispielsweise in der Nähe von Autobahnen. Seine Rede kam bei den Teilnehmenden nicht gut an. Pfiffe statt Applaus!

Friedliche Stimmung

Die 450 Teilnehmenden protestierten dennoch friedlich auf dem Sportplatz in Clausen. Während der Kundgebung hatte es zunächst eine Maskenpflicht gegeben. S sie wurde aber in Absprache mit dem Ordnungsamt erlassen, weil weniger Menschen teilnahmen als ursprünglich erwartet.