"Wir können Insektenschutz besser", behaupten die Landwirte. Sie lehnen die neue Pflanzenschutz-Verordnung ab und demonstrierten heute in Kaiserslautern mit ihren Traktoren dagegen.

Anlass ist, dass am Mittwoch das geplante Gesetz des Bundes zum Insektenschutz und zum Einsatz von Chemie auf Äckern beschlossen werden soll. Nach Ansicht des Bauern- und Winzerverbandes greift die Verordnung zu stark in die Bewirtschaftung der Betriebe ein.

Hartelt: Freiwilligkeit statt pauschale Verbote

Der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, sagte, es gebe nur Verlierer, wenn diese Änderungen verabschiedet würden. Damit würden erfolgreiche Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft aufs Spiel gesetzt. Als Konsequenz sei auch die regionale Produktion von Lebensmitteln gefährdet. Hartelt betonte, es sei aus der Sicht der Landwirte, Winzer und Obst- und Gemüsebauern besser, freiwillige Maßnahmen zu fördern, als pauschale Verbote zu erlassen.

Insektenschutz und Naturschutz funktionieren nur mit der Landwirtschaft und nicht gegen die Landwirtschaft. Jürgen Vogelgesang, Kreisvorsitzender Kaiserslautern, Bauern-und Winzerverband RLP Süd

Der Kreisvorsitzende Kaiserslautern des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Jürgen Vogelgesang, befürchtet, dass es durch die neue Verordnung dazu kommen könnte, dass landwirtschaftliche Betriebe schließen. Die Bewirtschaftung von Flächen würde sich dann nicht mehr rechnen. Er forderte eine Zusammenarbeit von Landwirten und Behörden.

Traktor-Protest quer durch die Innenstadt

Die Teilnehmer starteten ihre Traktor-Sternfahrt in Kaiserslautern-Einsiedlerhof. Sie zogen dann über den Opelkreisel und die Pariser Straße in die Innenstadt. Von dort ging es über die Mainzer Straße und den Hilgardring zur Lauterstraße. Das Ende der Fahrt war die Merkurstraße im Gewerbegebiet West.

Demonstrationen der Bauern auch in Alzey und Neustadt

Protestaktionen waren zuvor schon in Alzey und Neustadt geplant. Am Dienstagmorgen starteten Traktor-Kolonnen aus Richtung Ingelheim, Harxheim und Kirchheimbolanden mit Ziel in Alzey, wie ein Sprecher des Verbandes '"Land schafft Verbindung" (LSV) sagte. "Die Resonanz ist riesig", sagte er. Ein weiterer Sprecher vor Ort sprach alleine bei diesen Kolonnen von rund 450 Fahrzeugen.

Auch in anderen Bundesländern sind Proteste angekündigt. Neben Landwirten hatten auch Landwirtschaftsminister aus mehreren Bundesländern massive Bedenken gegen das von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgelegte Gesetz geäußert.