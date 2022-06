Projekt zur Sanierung der Stadtvilla eingestellt

per Mail teilen

Der Pirmasenser Unternehmer Hummel stellt seine Planungen für die Sanierung der Villa im Neufferpark ein. Hummel sagte dem SWR, es habe in den vergangenen Wochen immer wieder unsachliche und falsche Berichterstattung der Printmedien gegeben. Dadurch habe sein Projekt massive Gegenwehr erfahren. Zum einen durch Briefe aus der Bevölkerung, aber auch von der Pirmasenser Stadtgesellschaft und den Grünen seien ihm Steine in den Weg gelegt worden. Da keine konstruktive Auseinandersetzung in der Sache möglich gewesen sei, habe er keine andere Wahl, als das Projekt nun einzustellen.