So sieht der Klimawandel im Pfälzerwald aus

Heute und morgen finden auf der Gartenschau in Kaiserslautern die so genannten „Experimentiertage der MI(N)Tmachwelt“ statt. Nach Angaben der Hochschule Kaiserslautern richtet sich die Veranstaltung vorrangig an Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte.

Die Hochschule und die Technische Universität Kaiserslautern wollen jungen Besuchern Einblicke in naturwissenschaftliche Forschung geben. Spielerisch sollen Kinder und Jugendliche durch Mitmach-Workshops die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik näher kennenlernen - beispielsweise durch die Bestimmung von Zuckergehalt in Fruchtsäften. Die Experimentiertage finden im neuen MINT-Zentrum auf dem Gelände der Gartenschau statt. Dort wurde die ehemalige Blumenhalle für 2,5 Millionen Euro umgebaut. Um an der Mitmachwelt teilnehmen zu können reicht ein Eintrittsticket für die Gartenschau. mehr...