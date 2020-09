Landärzte in der Südwestpfalz sollen durch das Projekt „Telemedizin“ entlastet werden. Geschulte Praxismitarbeiter übernehmen laut Gesundheitsministerium dabei zum Beispiel Hausbesuche.

Die Mitarbeiter sind dabei unter anderem mit einem Tablet ausgestattet und fahren zu den Patienten. Von dort können Patientendaten und Fotos direkt an die Arztpraxis geschickt werden. Die Ärzte können sich dann über Videotelefonie zuschalten. Während des Hausbesuchs sollen die „nichtärtztlichen Praxisassistentinnen“ - kurz Näpas – zum Beispiel Blutdruck oder Zucker messen. Zwei Praxen in der Südwestpfalz nehmen an dem Projekt teil. In Dahn und in Bundenthal. Nach Angaben des Ministeriums läuft das Pilotprojekt zunächst zwei Jahre. Es werde mit 800.000 Euro gefördert.