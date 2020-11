per Mail teilen

Drei Homburger Schulen nehmen an einem Forschungsprojekt der Uni-Klinik teil, bei dem Forscher herausfinden wollen, welche Rolle Kinder und Schulen als Überträger des Coronavirus spielen. An einer Grundschule, einer Gesamtschule und an einem Gymnasium werden freiwillig unter anderem kindgerechte Testmethoden geprüft. Kinder sollen für mehrere Sekunden eine Art Wattestäbchen lutschen oder es wird - anstatt eines Rachenabstriches - ein Abstrich vom Speichel aus der Wangentasche im Mund genommen.