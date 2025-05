Das bietet die Lange Nacht der Kultur in Kaiserslautern

Das komplette Programm der „Langen Nacht der Kultur 2025“ ist erschienen, der Vorverkauf der Eintrittsbändchen hat bereits begonnen. Diese kosten 15 Euro für Erwachsene (11 Euro ermäßigt) und 12 Euro für Erwachsene mit Rheinpfalz-Card. Vorverkaufsstellen sind die Tourist-Information der Stadt Kaiserslautern, das mpk und das Pfalztheater, der Japanische Garten, die Buchhandlung blaue blume, die Thalia Buchhandlung, das Irish House Kaiserslautern sowie die FCK-Ausstellungsräume in der Schneiderstraße, Ecke Fruchthallstraße. Darüber hinaus gibt es die Eintrittsbändchen an allen Eventim-Vorverkaufsstellen und online unter eventim.de. Nur an den Abendkassen erhältlich sind die Familieneintrittsbändchen zu 35 Euro (für max. zwei Erwachsene mit ihren Kindern) und ab 0:00 Uhr die Late-Night-Bändchen für 6 Euro.