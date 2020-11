Bei der Pirmasenser Firma Profine hat sich am Mittwochnachmittag ein Mitarbeiter schwer verletzt. Er installierte nach Angaben der Polizei eine Lampe an der Decke und stand dabei in einem Korb eines ausgefahrenen Hubarmes. Dabei stürzte er aus ungeklärten Gründen aus etwa sechs Meter Höhe aus dem Korb. Lebensgefährlich wurde er nach Polizeiangaben nicht verletzt, er musste aber mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam. Auch die zuständige Aufsichtsbehörde war bereits am Unfallort.