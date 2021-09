per Mail teilen

Am Amtsgericht Pirmasens beginnt am Dienstag ein Prozess gegen einen Mann wegen Betrugs. Ein Gerichtssprecher sagte, der Angeklagte soll sich bei einem Geräteverleih einen Mini-Bagger ausgeliehen haben. Diesen soll er dann für 2.000 Euro an einen Bekannten verkauft haben. Anschließend soll der Angeklagte den Mini-Bagger von seinem Bekannten ausgeliehen und dem Geräteverleih zurückgegeben haben.