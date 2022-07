Testzentren erwarten Mehraufwand wegen kostenpflichtigen Tests

Corona-Testzentren und Apotheken in der Westpfalz befürchten wegen der kostenpflichtigen Corona-Tests einen hohen zeitlichen und bürokratischen Aufwand. Seit Ende vergangener Woche müssen viele Bürger die Kosten für offizielle Corona-Tests in einem der 1.750 Testzentren im Land ganz oder teilweise selbst übernehmen. Seit 1. Juli sind Corona-Tests nicht mehr für alle gratis, sondern nur noch für Risikogruppen wie Schwangere und Menschen, die Patienten in Krankenhäusern besuchen wollen. Jeder, der ein Testzentrum aufsucht, muss nachweisen, warum er den Corona-Test benötigt. Wenn die Corona-Warn-App eine rote Warnmeldung anzeigt, zahlen Testwillige 3 Euro. Wer ohne nachweisbaren Anlass einen Test macht, bezahlt den Preis, den der Anbieter vorgibt. Bei ecocare in der Westpfalz sind das 12 Euro, testeval in Kaiserslautern will die Preise so niedrig wie möglich halten, konnte aber noch keine konkreten Angaben machen. Auch Apotheken können den Preis für Selbstzahler nach Auskunft des Landesapothekerverbandes selbst festlegen.