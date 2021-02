Das Pfalztheater in Kaiserslautern beginnt heute wieder mit den Proben. Der Bezirksverband Pfalz und das Theater haben dafür strenge Hygieneregeln aufgestellt. Im April sollen dann wieder Aufführungen möglich sein, allerdings in reduzierter Form, mit kleinem Publikum und Maskenpflicht. Für alle Beschäftigten im Probebetrieb und in den Dienstleistungsbereichen des Theaters werden pro Woche zwei Testtage angeboten, an denen sie sich einem Corona-Schnelltest unterziehen können. Bei einem positiven Ergebnis müssten sie sich sofort in häusliche Quarantäne begeben, sagte ein Sprecher des Bezirksverbands.