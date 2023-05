Stadt Zweibrücken: Privatstraße trotz Fristende noch offen

Der 3. Mai sollte für die Anwohnerinnen und Anwohner der Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken der Stichtag werden. Bis heute hatten sie Zeit, einem privaten Investor die Straße abzukaufen. Ansonsten drohte er mit einer Sperrung.

Bis jetzt ist es aber bei der Drohung geblieben. Es sind keine Poller oder Schranken in Sicht. "Sicherheitshalber werde ich mein Auto die nächsten Tage aber nicht vor meinem Haus parken", sagt Anwohner Paul Schatke. „Nicht, dass mich der private Investor noch festsetzt!“ Die anderen Anwohner teilen diese Sorge. Gegenwärtig ist nämlich noch nicht klar, wie es mit der Privatstraße weitergehen soll.

Anwohner der Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken schalten Anwalt ein

Vor knapp einem Jahr hat privater Investor einen Teilabschnitt der Siebenpfeifferstraße ersteigert. Anfang April kündigte der neue Eigentümer in einem Schreiben an, die Straße zum 3. Mai sperren zu lassen, sofern die Anwohner ihm den Straßenabschnitt nicht abkauften. „Das wollen wir natürlich nicht einfach so hinnehmen und haben deshalb einen Anwalt eingeschaltet“, erklärt Schatke.

Ein Investor hat einen Teil der Siebenpfeifferstraße in Zweibrücken ersteigert. Dabei handelt es sich um den rot markierten Teil. googlemaps/SWR

Stadt Zweibrücken will im Streit um gesperrte Straße vermitteln

Da der Konflikt sich immer weiter zuspitzt, will nun auch die Stadt Gespräche mit den beiden Parteien führen. Nach Angaben eines Sprechers will sich der Zweibrückener Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) zunächst die Anliegen der Anwohner anhören. Die Stadt Zweibrücken lehnt es aber ab, die Straße selbst zu übernehmen. So könnte allein eine mögliche Kanalsanierung die Stadt rund 180.000 Euro kosten. "Trotzdem ist es uns wichtig, die Sorgen der Anwohner ernst zu nehmen und Hilfestellungen bei möglichen Lösungen zu bieten", so der Sprecher.

Straße in Zweibrücken erneut zum Verkauf angeboten

Das ist wohl auch nötig, denn gerade erhitzt zu allem Übel noch ein Post in den Sozialen Netzwerken die Gemüter. Laut diesem will der neue Eigentümer die Straße für 300.000 Euro weiterverkaufen. Er selbst hat sie nach eigenen Angaben für 2500 Euro ersteigert. Gegenüber dem SWR wollte sich der Mann nicht zu seinen Plänen äußern. Er wolle zunächst das Gespräch mit den Anwohner suchen.