Privatdetektiv sucht vermisste Jugendliche aus der Pfalz

262 Menschen gelten in RLP zur Zeit als vermisst, mehr als die Hälfte davon sind Kinder und Jugendliche. In ihrer Verzweiflung suchen Angehörige nicht nur Hilfe bei der Polizei. Sie wenden sich auch an Privatermittler.

Detektive – die gibt es nicht nur in Kinderbüchern oder im Film. Auch in Rheinland-Pfalz sind einige Privatermittler unterwegs. Einer von ihnen ist Angelo Marroffino. "Das ist mein Traumjob." Seit 30 Jahren arbeitet er als Privatdetektiv in der Pfalz und hat in der Zeit immer wieder auch Vermisstenfälle gelöst, berichtet er im SWR-Interview.

Detektiv ermittelt in der Pfalz – aber auch europaweit

Marroffino ist ein unauffälliger Mann mittleren Alters mit Brille und einer ruhigen Stimme. Fotos dürfen wir von ihm nicht machen, das erlaube der Job nicht. Doch von seiner Arbeit erzählt er gern. Seine Ermittlungen führten ihn nicht nur durch die Pfalz - sondern auch mal raus aus Deutschland. "Ich war schon in allen Ecken Europas, an den entlegensten Orten."

Seine Detektei MAAN bekomme sowohl Aufträge von Unternehmen, als auch von Privatleuten. Unternehmen würden ihn zum Beispiel im Fall von Unterschlagungen, Betrugsversuchen oder Diebstahl beauftragen. Manchmal auch, wenn ein Schuldner nicht auffindbar ist oder eine andere Firma die eigenen Produkte kopiert. In der Vergangenheit habe er für Firmen auch untersucht, was deren Mitarbeiter im Außendienst so treiben.

Eltern aus der Pfalz suchen ihre verschwundene Tochter

Doch noch lieber nehme er die Anliegen privater Klienten an. Darunter fielen zum einen "Partnerschaftssachen", zum anderen aber auch die Suche nach verschwundenen Personen. Das betreffe häufig Jugendliche oder junge Erwachsene, die von zu Hause ausreißen. Als Beispiel fällt ihm der Fall einer jungen Frau ein. "Sie war um die 20, aus einem guten Elternhaus und ist von jetzt auf nachher verschwunden", erinnert sich Marroffino.

Die Eltern der Frau baten ihn, nach ihrer vermissten Tochter zu suchen. "Die junge Frau hatte schon in ihrer Jugendzeit mit Drogen zu tun", so der Detektiv. Die Spuren führten ihn nach Kaiserslautern.

Für die Eltern war das ein Schock.

"Es kam heraus, dass sie sich mit einem Drogendealer zusammengetan hat und mit ihm lebt. Für die Eltern war das ein großer Schock. Der Mann war polizeilich bekannt und 30 Jahre älter als die Frau."

Das sei nicht der "ideale Schwiegersohn" für die Eltern gewesen. Aber immerhin wussten sie so, wo ihre Tochter lebt und dass es ihr einigermaßen gut geht.

Suche nach Vermissten nicht immer erfolgreich

Nicht immer sei das Ergebnis seiner Suche für die Angehörigen zufriedenstellend, nicht immer führten die Spuren zu der vermissten Person. "Je mehr Anhaltspunkte ich bekomme, um eine Person zu finden, desto leichter habe ich es", berichtet der Detektiv.

Seine Arbeit bestehe aus viel Schreibtischarbeit, auch Recherchen via Social Media – manchmal würde er aber auch Personen beschatten. "Dann wartet man mal an einem Ort ein, zwei oder drei Tage. Da braucht es viel Geduld und Kaffee." Gefährlich sei es für den Privatermittler bislang nicht geworden, schließlich versuche er stets im Hintergrund zu operieren.

Ab wann geht die Polizei von einem Vermisstenfall aus? Das Landeskriminalamt (LKA) nennt drei Voraussetzungen für offizielle Vermisstenfälle Ein Erwachsener gilt als vermisst: sofern er seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat

sein Aufenthaltsort unbekannt ist

davon ausgegangen werden muss, dass sein Leben in Gefahr ist Das LKA betont in diesem Zusammenhang, dass jeder Erwachsene, der im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte ist, das Recht hat, seinen Aufenthaltsort frei zu wählen - auch ohne, dass er seine Angehörigen oder Freunde darüber informiert hat. Ein Minderjähriger gilt als vermisst: sofern er seinen gewohnten Lebenskreis verlassen hat

sein Aufenthaltsort unbekannt ist

Von einer Gefahr für Leib oder Leben muss dem Landeskriminalamt zufolge bei Minderjährigen grundsätzlich ausgegangen werden, solange Ermittlungen nichts Anderes ergeben. In Zeiten des Internets hat sich bei der Vermisstensuche laut LKA die Ortung von mitgeführten Mobiltelefonen als hilfreich erwiesen.

Die Arbeit der staatlichen Ermittlungsbehörden laufe meist parallel, nur in Einzelfällen gebe er mal Tipps an die Polizei oder den Zoll weiter.

Vermisste 15-Jährige stöbert Detektiv in Ludwigshafen auf

Manchmal würden sich auch Eltern bei dem Detektiv melden, denen die Polizeiarbeit zu langsam geht. So half er einmal bei der Suche nach einer 15-Jährigen aus der Region. Die hatte ihren Eltern gesagt, sie wäre nach Berlin abgehauen – eine falsche Fährte, wie der Detektiv feststellte.

"Ich wusste, wo der Freund der 15-Jährigen in Ludwigshafen wohnt." Also habe er das Haus beschattet. "Und da kamen die beiden Turteltäubchen dann raus", erinnert sich Angelo Marroffino lachend. Die beiden hätten sich ein paar schöne Tage gemacht. Dieser Fall sei also glimpflich ausgegangen: "Alles war gut, sie hatte einfach nur keinen Bock auf Schule."