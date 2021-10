Das Brief- und Paketverteilzentrum in Hauenstein hat nach Angaben eines Post-Sprechers seinen Betrieb aufgenommen. In dem Zentrum arbeiten etwa 30 Mitarbeiter. Wöchentlich sollen von dort circa 8.000 Pakete verteilt werden. Wie der Sprecher mitteilt, sei das Gebäude in Hauenstein besonders modern. Es wurde im Zuge einer Umwelt-Strategie des Unternehmens gebaut. Alle Neubauten sollen demnach zu 100 Prozent co2-neutral werden.