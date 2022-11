So lief der verkaufsoffene Sonntag in Kaiserslautern und Zweibrücken

per Mail teilen

Am 1. Advent war verkaufsoffener Sonntag in Kaiserslautern und Zweibrücken. Die Bilanz der örtlichen Einzelhändler fällt unterschiedlich aus.

In Kaiserslautern ist die Bilanz zum verkaufsoffenen Sonntag, am 27. November, gemischt. Einige Geschäfte melden, dass viele Menschen nur zum Schauen vorbeigekommen sind. Das große Weihnachtsgeschäft blieb somit für sie aus – vorerst zumindest. Sie hoffen auf einen größeren Andrang in den nächsten Wochen.

Fast alle Geschäfte in Kaiserslautern geöffnet

Rund 90 Prozent der Geschäfte hätten sich am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag beteiligt, so der Vorsitzende des Einzelhandelverbandes in Kaiserslautern. Vor allem die Altstadt sei gut besucht worden. Und das entgegen mancher Erwartung. Einzelhändler hatten zuvor Sorge, Kunden und Kundinnen könnten aufgrund der steigenden Preise und der Energiekrise zurückhaltender shoppen.

Zweibrücken zufrieden mit verkaufsoffenem Sonntag

Auch in Zweibrücken war am Sonntag verkaufsoffen. Das Citymanagement zeigte sich danach zufrieden. Die Geschäfte seien gut besucht gewesen. In der Innenstadt gab es zudem weitere Angebote, wie einen Flohmarkt und Streetfood. Die modernen Essensstände seien bei den Passanten gut angekommen.

Weihnachtsbaum-Schmücken zieht Leute in Innenstadt

Auch das alljährliche Weihnachtsbaum-Schmücken sei gut angenommen worden, so die Sprecherin des Citymanagements Zweibrücken. Hierbei kann jeder, der möchte, einen der rund 100 Tannenbäume in der Innenstadt schmücken. Auch das sei ein Magnet für viele Menschen, so das Citymanagement. Am Sonntag seien etwa 40 Bäume geschmückt worden. Die Aktion läuft noch bis zum 3. Dezember.