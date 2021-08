Mehr als 70 Kinder und Jugendliche haben sich am ersten Tag der Sonderimpfungen in Kusel, Pirmasens und Zweibrücken gegen das Corona-Virus impfen lassen. Das bestätigten die zuständigen Gesundheitsämter. Die meisten 12- bis 17-Jährigen, nämlich insgesamt 44, holten sich ihren Impfstoff in Kusel ab. In Pirmasens hingegen seien es nur vier Jugendliche gewesen, die dort gestern geimpft wurden. Heute startet auch das Impfzentrum in Kaiserslautern mit der Impfkampagne für Kinder und Jugendliche. In den übrigen Städten gibt es zusätzliche Termine bis Ende der Woche.