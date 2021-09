Positive Bilanz: Dreck-Weg-Tag gelungen

per Mail teilen

Das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz zieht eine positive Bilanz zum diesjährigen Dreck-Weg-Tag. Viele freiwillige Helfer hätten am Wochenende Müll im Pfälzerwald aufgesammelt. Unter den Teilnehmern seien vor allem Familien mit Kindern gewesen. 18 zentrale Müllsammelstellen wurden im Pfälzerwald eingerichtet, wo Freiwillige den aufgesammelten Müll entsorgen konnten. Das Haus der Nachhaltigkeit möchte nach eigenen Angaben künftig ein verstärktes Bewusstsein für einen sauberen Pfälzerwald schaffen. Wie viel Müll eingesammelt wurde und wie viele Menschen sich an der Aktion beteiligt hatten, konnte das Haus der Nachhaltigkeit aus organisatorischen Gründen nicht mitteilen.