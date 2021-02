per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht in Pirmasens müssen sich heute ein Mann und eine Frau verantworten, weil sie Polizisten getreten und beleidigt haben sollen. Die beiden sollten nach Angaben des Gerichts das Gelände eines Einkaufsmarktes in Pirmasens verlassen, weil sie stark betrunken waren. Der Mann und die Frau wehrten sich dagegen. Als sie gefesselt werden sollten traten sie mehrfach auf die Polizisten ein und beleidigten sie auch. Die Frau ist außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil sie vor dem Einkaufsmarkt in Pirmasens mit einem 64 cm langen Rohr auf einen anderen Mann eingeschlagen haben soll. Dieser wurde leicht verletzt.