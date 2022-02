per Mail teilen

Es war eine der schwärzesten Wochen für die Polizei in Deutschland, aber auch - und vor allem - für die Polizistinnen und Polizisten in der Westpfalz. Denn sie haben eine junge Kollegin und einen Kollegen verloren, durch tödliche Schüsse. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz, Bernhard Erfort, berichtet über die Trauer in der "Polizeifamilie".