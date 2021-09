Jeder Neunte vor Schulen zu schnell

Bei den Polizeikontrollen vor Schulen in dieser Woche war in der Westpfalz jeder neunte Autofahrer zu schnell. Es gab aber noch andere Vergehen, bei denen die Polizisten eingreifen mussten. Insgesamt kontrollierte die Polizei in dieser ersten Schulwoche nach den Sommerferien rund 4.600 Fahrzeuge – unter anderem in Zweibrücken, Winnweiler oder Mehlingen. Über 500 davon waren zu schnell. In Heltersberg im Kreis Südwestpfalz wurde ein Autofahrer erwischt, der in einer Tempo 30-Zone mit 73 Stundenkilometern unterwegs war. In Kaiserslautern musste die Polizei Eltern ermahnen, die ihre Kinder zwischen parkenden Autos über die Straße laufen ließen, obwohl es in der Nähe einen Zebrastreifen gab. Andere wiederum nutzen eine Busspur zum parken.