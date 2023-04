Herrenloser Koffer sorgt in Kaiserslautern für Zugverspätungen

In einer Regionalbahn aus Homburg im Saarland befinde sich ein herrenloses Gepäckstück. So alarmierte der Fahrdienstleiter am Hauptbahnhof Kaiserslautern am Morgen die Polizei.

Eine Streife der Bundespolizei Kaiserslautern hat einen blauen Trolley am Hauptbahnhof untersucht. Da der Inhalt von außen nicht zu erkennen war und der Eigentümer des Koffers nicht ausfindig gemacht werden konnte, haben die Polizeibeamten einen Sprengstoffspürhund angefordert. Hund konnte keinen Sprengstoff finden Nachdem der Hund kein „sprengstofftypisches Verhalten“ gezeigt habe, habe die Polizei den Koffer geöffnet. In dem Trolley fanden die Beamten einen in Styropor verpackten Synthesizer. Da dieser ungefährlich ist, wurde der Koffer samt Inhalt zur Fundsache erklärt und der Deutschen Bahn übergeben. Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, wem der Koffer gehört. Polizeieinsatz in Kaiserslautern führte zu Zugverspätungen Während des Polizeieinsatzes wurden am Morgen mehrere Gleise am Hauptbahnhof Kaiserslautern gesperrt. Außerdem musste die Regionalbahn, in der der herrenlose Koffer gefunden wurde, geräumt werden. Insgesamt hatten acht Züge wegen des Einsatzes jeweils rund eine Dreiviertelstunde Verspätung.