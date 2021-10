Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Die Polizei Zweibrücken warnt vor betrügerischen Telefonanrufen. So sei es in den vergangenen beiden Tagen zu mehreren entsprechenden Fällen gekommen. Ausgesucht hätten sich die Kriminellen vor allem ältere Frauen, teilte die Polizei mit. Bei den Opfern hätten sich ebenfalls Frauen gemeldet und vorgegeben, dass Einbrecher unterwegs seien. Deshalb sollten die Angerufenen vorsichtshalber ihre Wertsachen an die Polizei übergeben. Erfolg hatten die Betrügerinnen damit nicht, alle Frauen durchschauten die Masche und beendeten das Gespräch. Die Polizei geht davon aus, dass die Betrugsanrufe aus einem Callcenter im Ausland kamen. So habe es sich bei den Anruferinnen um verschiedene Frauen gehandelt, die teils mit osteuropäischem Akzent gesprochen hätten. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.