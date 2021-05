Der Ausflug einer Gans-Familie hat auf der Schnellstraße von Contwig nach Zweibrücken für Aufsehen gesorgt. Mama und Papa Gans und ihre acht Küken wurden sogar von der Polizei begleitet.

Diese drei Gans-Küken sind sogar schon Polizeiauto gefahren. Pressestelle Polizeidirektion Zweibrücken

Mehrere Autofahrer hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil die Nilgans-Familie ganz gemütlich an der L 471 entlang watschelte. Dabei überquerten die Tiere auch immer mal wieder die Fahrbahn. Der Polizei gelang es dann nach eigenen Angaben "mit sanftem Druck", dass die Familie Richtung Schwarzbach lief. Dabei wurden die Tiere von einem Polizeiauto samt Blaulicht und von einem Beamten zu Fuß begleitet. Kurz vor dem Ziel gab es dann aber nochmal Aufregung.

Gans-Eltern lassen einige Kinder zurück

Mama und Papa Gans stürzten sich sieben Meter in die Tiefe, um ins in darunter liegende Gleisbett zu fliegen. Fünf der Küken sprangen, so die Polizei, "in teils halsbrecherischer Manier" den Eltern nach. Alles lief glatt. Die drei anderen weniger mutigen Küken wurden dann von den Polizisten eingefangen, in einen Karton gepackt und per Streifenwagen zum Rest der Familie zurück gebracht. Das Ende eines ungewöhnlichen Familienausflugs.