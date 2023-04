Nach FCK-Sieg gegen den HSV: Fußballabend in Kaiserslautern weitgehend friedlich

Mehr als 49.000 Fans sahen am Abend das Zweitligaspiel zwischen dem FCK und dem Hamburger SV. Am Ende gewannen die Roten Teufel mit 2:0. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern ist der Fußballabend in der Stadt weitgehend friedlich verlaufen. An einem Fanmarsch von der Innenstadt auf den Betzenberg hatten sich etwa 5.000 FCK-Fans beteiligt. Dabei sei Pyrotechnik abgebrannt worden. Außerdem hätten sowohl FCK- als auch HSV-Fans vor und während des Spiels Bengalos gezündet. Die Polizei hat nach eigenen Angaben Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Delikte auch im Bereich der Bundespolizei

Darüber hinaus habe es mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzungen, Beleidigungen und eines Widerstands gegen eingesetzte Polizeikräfte gegeben. Die Bundespolizei hat in ihrem Zuständigkeitsbereich vier Straftaten festgestellt.

Elf-Freunde-Kreisel gesperrt – kaum Verkehrsbehinderungen

Die An- und Abreise der Fußballfans sei überwiegend friedlich und ohne größere Zwischenfälle vonstattengegangen, so die Polizei. Von den rund 5.000 HSV-Fans seien etwa 900 mit dem Zug angereist. Sie seien am Bahnhof von der Polizei in Empfang genommen und zum Stadion hinaufgeleitet worden. Um die Fangruppen voneinander getrennt zu halten und während des FCK-Fanmarsches, musste der Elf-Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel mehrmals gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen hat es laut Polizei aber nicht gegeben.



Überwacht wurde der Einsatz unter anderem aus der Luft von einem Hubschrauber und einer Drohne.