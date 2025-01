Bei einer Party in der Messehalle in Pirmasens hat eine Frau eine Polizistin angegriffen – verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei mitteilt, verlief die Veranstaltung in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst ruhig. Am frühen Sonntagmorgen dann hatte die Polizei an der Messehalle unter anderem Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Dabei sei es zum Angriff gekommen, berichtet SWR-Reporterin Sarah Korz: