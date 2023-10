Polizei Kaiserslautern will jüdische Gemeinde verstärkt schützen

per Mail teilen

Nach den Angriffen von Hamas-Kämpfern auf Israel will die Polizei auch in der Westpfalz verstärkt auf die jüdischen Gemeinden schauen.

In Kaiserslautern hat die jüdische Gemeinde ein Gemeindehaus. Dort finden regelmäßig Gebete statt. Und zu den Feiertagen kommen dort die Mitglieder zusammen, um zu feiern. Jetzt – nach den Angriffen der palästinensischen Hamas in Israel, sorgt sich auch die Gemeinde in Kaiserslautern um ihre Sicherheit.

Polizei Kaiserslautern will stärker kontrollieren

Das Polizeipräsidium Westpfalz will die jüdische Gemeinde in Kaiserslautern nach eigenen Angaben nun verstärkt schützen. Insbesondere bei Veranstaltungen soll der jüdischen Kultusgemeinde zufolge der Polizeischutz rund um die Synagoge erhöht werden. Weitere, bauliche Sicherheitsmaßnahmen an den Gebäuden könne man aber nicht schnell genug umsetzen.